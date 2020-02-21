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Представители омбудсмена Арцаха посетили граждан, подвергнутых приводу в Степанакерте

Представители омбудсмена Арцаха посетили граждан, подвергнутых приводу в Степанакерте

Вечером 20 февраля аппарат Защитника прав человека Республики Арцах получил сигнал, что группа граждан на территории, прилегающей к площади Возрождения Степанакерта, осуществила автопробег, сопровождаемый политическими призывами, в ходе которого полиция подвергла приводу 8 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Защитника прав человека Арцаха.

По поручению омбудсмена, его представители посетили городское управление полиции Степанакерта, ознакомились с обстоятельствами инцидента, а также провели беседы с подвергнутыми приводу лицами.

Представители омбудсмена потребовали разъяснений от полиции в связи с основаниями задержания граждан, их статусом и проводимыми процедурами. Полиция пояснила, что основанием для задержания послужило неподчинение законному требованию полиции, в результате чего был применен административный арест.

Представители омбудсмена обратили особое внимание на отношение к лицам, лишенным свободы, и соблюдение процедур, предусмотренных законодательством. Они разъяснили подвергнутым приводу лицам их права и механизмы их защиты. Представители омбудсмена констатировали, что все 8 лиц, подвергнутых приводу, были освобождены в течение трех часов.




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БелТА


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