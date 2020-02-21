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В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса

В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин.

В четверг Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ожидает получить результаты по двум тестированиям лекарственных препаратов от нового типа коронавируса через три недели, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, в ходе одного из испытаний, целью которых является поиск препарата по борьбе с коронавирусом, тестируется комбинация двух лекарств от ВИЧ, лопинавира и ритонавира, а второе исследует противовирусный препарат ремдисивир.

 




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БелТА


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