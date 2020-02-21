СМИ: кувейтское портовое управление приостановило сообщение с Ираном

Кувейтское портовое управление (KPA) приостановило перевозки пассажиров из Ирана и в Иран через порты страны после случаев заражения и смерти от коронавируса в Иране, сообщает кувейтское агентство KUNA.

"Это решение является предупредительной мерой с целью предотвратить возможное распространение болезни на пассажиров", - говорится в заявлении KPA,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в четверг кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways приостановил полеты в Иран.

Министерство здравоохранения Ирана объявило в четверг о трех новых случая заражения коронавирусом в городах Кум и Арак. Все трое зараженных - иранцы. Днем ранее власти сообщили о двух случаях заболевания в Куме с летальным исходом.