Сохранение языка - вопрос национального достоинства: 21 февраля - Международный день родного языка

Язык - это душа нации. Жива эта душа, жива и нация, жизнеспособна первая, значит жизнеспособна и вторая", - написал Ваан Терьян.

Учитывая ряд нападок на право существования родных языков в середине прошлого века, в 1999 году ЮНЕСКО 21 февраля провозгласила Международным днем родного языка во имя их права на признание и использование.

О значении и сохранении родного языка корреспондент «Арменпресс» беседовала с председателем Комитета по языку Давидом Гюрджиняном.

“Когда какая-либо нация теряет свой язык, в дальнейшем она исчезает и с арены истории. В Армении родной язык подавляющего большинства населения - армянский, поэтому Международный день родного языка в Армении отмечается как день армянского языка - День государственного языка Республики Армения, а также как День защиты прав языков национальных меньшинств Армении. В нашей стране проживают езиды, русские, греки, ассирийцы и другие народы, языки которых также нуждаются в сохранении”, - подчеркнул Гюрджинян.

По его словам, современный армянский имеет два проявления - восточноармянский и западноармянский, и вследствие жестоких событий нашей истории, говорящие на западноармянском языке лишились права жить на своей родине. Их большая часть была уничтожена, часть рассеялась по всему миру. Западноармянский язык сегодня находится под угрозой. Если даже мы не примем это, то хорошо знаем, что во многих общинах западноармянский язык - второй и имеет весьма узкий круг применения”, - отметил председатель комитета.

По словам Гюрджиняна, состояние восточноармянского языка намного лучше, поскольку он является государственным языком Армении и Арцаха и пользуется государственной заботой. Он обязателен во всех сферах общественной жизни. “Проблема восточноармянского языка в том, что в Российской Федерации и в бывших советских республиках есть большое число говорящих на восточноармянском языке, которое не получает армянского образования, и через несколько поколений у нас будет серьезная проблема сохранения армянского языка.

Нашему языку безопаснее всего на родной земле - в Армении, в Арцахе. К счастью, и в Джавахке есть такой островок, где проживает однородное армянское население, хотя и там бывают проблемы”, - заверил Гюрджинян.

По его убеждению, сохранение языка - не только задача государства, это также и задача народа, общества. Если ктоюто решает оставить в социальных сетях надпись на армянском, то он должен понимать, что армянскую речь нужно писать месроповскими буквами. Это национальный позор, когда армянские надписи пишутся латинскими или русскими буквами. Государство не может войти в дом каждого, поймать за руку этого человека и сказать ему, что так нельзя делать. Сохранение языка - вопрос национального достоинства, образованности и средства коммуникации. Когда кто-либо говорит с общественностью по телевидению, с трибуны, он как средство коммуникации должен выбрать литературный армянский. Государство провозгласило армянский язык государственным, но каждому из нас есть что делать в этой сфере. Каждый на своем месте должен встать на защиту армянского языка, иначе мы не сможем обеспечить полноценное использование армянского языка повсюду”, - заключил Давид Гюрджинян.

Международный день родного языка увековечивает политическую борьбу, которая велась около шестидесяти лет назад, чтобы признать бенгальский отдельным языком. В 1952 году в Дакке выстрелами полицейских были убиты молодые люди, которые вышли протестовать против решения правительства признать урду единственным государственным языком.

В память об этой борьбе с 1999 года ЮНЕСКО отмечает Международный день родного языка, а 2008 год был провозглашен Международным годом языков. В память о борьбе бенгальцев в парке Эшфилд в Сиднее установлен памятник “Сохрани родной язык”.

Памятники, посвященные армянскому алфавиту, есть в Арагацотнской области Армении, по дороге в Бюракан и в селе Ошакан.

Анжела Амбарцумян