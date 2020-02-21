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NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах

NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах

Представители разведывательного сообщества США на брифинге в палате представителей конгресса заявили, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы добиться переизбрания президента Дональда Трампа, пишет газета New York Times со ссылкой на пять информированных источников.

Сообщается, что брифинг состоялся 13 февраля, а на следующий день Трамп жестко раскритиковал в этой связи директора национальной разведки Джозефа Магуайра, который через несколько дней был отправлен в отставку. По данным издания, президент полагает, что конгрессмены-демократы могут использовать полученную информацию против него, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 




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