Южная Корея объявила в пятницу города Тэгу (2,4 млн жителей) и Чхондо (50 тыс. жителей) "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания новым коронавирусом Covid-19.

"Правительство примет специальные меры, объявив Тэгу и Чхондо, где был зафиксирован внезапный рост числа подтвержденных случаев заболевания, зонами особого внимания", - заявил премьер-министр Чон Се Гюн,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В пятницу Сеул сообщил о 52 новых случаях заболевания коронавирусом Covid-19, общее число зараженных в стране достигло 156 человек.

Накануне в Южной Корее была подтверждена первая смерть от коронавируса. Жертвой заболевания стал 19-летний пациент в городе Чхондо.