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В Иране начались парламентские выборы

В Иране начались парламентские выборы

Выборы в парламент Ирана начались в пятницу утром с открытием избирательных участков по стране, сообщило министерство внутренних дел ИРИ.

Участки открылись в 08.00 по местному времени (07.30 мск).

Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом – реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Роухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или консерваторы и противники курса правительства. Предпочтение отдается последним,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За 290 депутатских кресел поборются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции, рассматривавшим претендентов на соответствие нормам.

Изначально для участия в выборах баллотировались более 15 тысяч человек, часть из них сняли свои кандидатуры, многие другие не подтвердил Совет по охране конституции. От изначальных цифр претендентов осталось меньше половины.

 




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БелТА


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