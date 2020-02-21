На российской стороне Ларса скопилось 335 грузовых автомобилей

На территории Армении 21 февраля по состоянию на 08:24 есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, на неопределенное время будут закрыты.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей, для других транспортных средств -труднопроходим. Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для грузовых автомобилей. В Ширакской, Котайкской областях, городах Аштарак, Талин Арагацотнской области туман. В Сюникской области местами гололед.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей, для грузовых - закрыта. Из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ передают, на российской стороне скопилось 335 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.