Цены на цветные металлы - 20-02-20

ЛОНДОН, 21 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.15% и составила 1715.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.42% и составила 5746.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.80% и составила 1863.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.08% и составила 12790.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.55% и составила 16600.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.35% и составила 2115.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.94% и составила 22267.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.