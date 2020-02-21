Шант Саркисян одержал победу во втором туре турнира “Aeroflot open 2020”
08:15, 21 Февраль, 2020
Армянские шахматисты в Москве продолжают выступления на турнире “Aeroflot open 2020”.
Как передает «Арменпресс», во втором туре подгруппы “А” победы одержали Шант Саркисян и Мануэл Петросян. Свои партии вничью завершили Габриел Саркисян и Айк Мартиросян.
В подгруппе “B” Тигран Арутюнян победил Лилит Мкртчян, Овик Айрапетян – Анну Саркисян.
“Aeroflot Open 2020” завершится 27 февраля. В основной группе турнира в Москве 74 шахматиста. Он проводится по швейцарской системе в 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 140 тысяч евро.