Шант Саркисян одержал победу во втором туре турнира “Aeroflot open 2020”

Армянские шахматисты в Москве продолжают выступления на турнире “Aeroflot open 2020”.

Как передает «Арменпресс», во втором туре подгруппы “А” победы одержали Шант Саркисян и Мануэл Петросян. Свои партии вничью завершили Габриел Саркисян и Айк Мартиросян.

В подгруппе “B” Тигран Арутюнян победил Лилит Мкртчян, Овик Айрапетян – Анну Саркисян.

“Aeroflot Open 2020” завершится 27 февраля. В основной группе турнира в Москве 74 шахматиста. Он проводится по швейцарской системе в 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 140 тысяч евро.