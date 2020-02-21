Гражданин Армении сегодня за 50 евро может полететь в Рим и вернуться обратно

Премьер-министр Никол Пашинян представил свое представление экономической революции и хорошей жизни людей.

“Что мог сделать гражданин Армении за 50 евро три года назад? Теперь он может отправиться в Рим и вернуться обратно. Изменилась ли его жизнь или нет? Жизнь человека должно изменять не правительство, а он сам, но правительство должно создавать для этого возможности”, - сказал Пашинян.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что правительство призывает граждан работать и преодолевать свою нищету.

“Сегодня в Армении есть 1000 семей, получающих пособие по бедности, мы говорим, что сохраняем все ваши социальные пособия, ваши выплаты, но мы хотим помочь вам, чтобы вы преодолели вашу бедность. Мы для вас покупаем крупный рогатый скот, даем эту скотину, даем деньги, чтобы вы занимались этим животными, платим специалистам, чтобы они давали вам советы. Мы даем время, работайте и преодолевайте свою бедность", - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что после революции возросли объемы экспорта, происходит дефляция продуктов питания, тысячи людей после революции купили дома, имеют возможность путешествовать, что и является критерием хорошей жизни.

24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале ненасильственной, бархатной экономической революции в Армении.