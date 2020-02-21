Будет создана межведомственная рабочая группа с повесткой реформ в армии

В армии будет создана межведомственная рабочая группа с повесткой реформ. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью Общественному телевидению Армении сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь гибели в армии в мирное время 13 военнослужащих.

“В армии произошли существенные кадровые изменения, и очень важно понять, что происходит. Случаи несчастных случаев и болезней - это одно, а неуставные отношения - другое. Скоро будет создана межведомственная рабочая группа, которая реформы в армии сделает своей рабочей темой, и я надеюсь, что мы продолжим реформы армии, сможем продвигаться вперед с историческими минимумами жертв в армии. В 2019 г. зафиксирован исторический минимум погибших в армии по всем причинам. Никогда в армии не бывало меньше жертв по разным причинам, чем в 2019 году”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что причиной смертей в армии является также наличие криминальной субкультуры, которая должна быть искоренена.

“В 2020 г. пять служащих скончались из-за болезни - некоторые на службе, другие - не на службе. Четверо погибли из-за несчастного случая и четыре случая самоубийства. Является ли это проблемой или нет? Это проблема, связанная с болезнями, мы должны сделать нашу систему здравоохранения такой, чтобы здоровье общества и военнослужащих было обеспечено на более высоком уровне. Несчастные случаи также являются проблемой”, - отметил премьер-министр.

После этих трагических событий по предложению премьер-министра Армении и указами президента от 18 февраля были отстранены от должности начальник военной полиции МО Армении Артур Багдасарян и начальник управления морально-психологического обеспечения ВС Армении Алексан Алексанян.