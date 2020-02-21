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Демократические выборы в Арцахе Пашинян считает доказательством что Арцах - состоявшееся государство

Демократические выборы в Арцахе Пашинян считает доказательством что Арцах - состоявшееся государство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян нахождение Арцаха, проводящего демократические выборы, в составе Азербайджана считает абсурдным. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в интервью Общественному телевидению Армении 20 февраля.

“Результаты выборов в Арцахе всегда были более надежными, чем в Армении, и говорить, что выборы в Арцахе могут быть опасными, это абсурд, поскольку проведение демократических выборов в Арцахе было еще одним доказательством того, что Арцах - состоявшееся государство. И говорить о том, что Арцах может быть в составе Азербайджана, это вообще абсурдно. Выборы это та площадка, где должно состояться обсуждение видения развития страны, и народ должен иметь возможность свободного волеизъявления. Мы считаем себя гарантом свободного волеизъявления народа Арцаха”, - сказал Пашинян.

В Республике Арцах заявки на участие в предстоящих 31 марта президентских выборах подали 14 кандидатов. Заявки на участие в парламентских выборах представили 6 партий и один блок.




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БелТА


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