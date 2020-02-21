Арцахец не должен голосовать за пропагандиста враждебности к легитимной власти Армении: Пашинян

По убеждению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, народ Арцаха на президентских выборах не должен голосовать за пропагандиста враждебности к легитимной власти, избранной народом Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в интервью Общественному телевидению Армении.

“Я думаю, что народ Арцаха не должен голосовать за кандидата, который ведет враждебную пропаганду в отношении легитимной власти народа Армении и тем самым провоцирует внутринациональную вражду. Говорить таким образом и проявлять такое отношение к избранной народом легитимной власти означает проявлять такое отношение к народу, избравшему эту власть и доверяющему ей”, - сказал Пашинян.

В Республике Арцах заявки на участие в предстоящих 31 марта президентских выборах подали 14 кандидатов. Заявки на участие в парламентских выборах представили 6 партий и один блок.