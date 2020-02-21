Газета “Айастани Анрапетутюн”: Быть с книгой, быть неразлучным с книгой

Мероприятие, состоявшееся в городской библиотеке райцентра Кашатагского района Бердзора, имело необычный формат, и было очень интересным. На мероприятии присутствовали представители отдела культуры и молодежи районной администрации, а также представители отделов образования и спорта, учителя, учащиеся, книголюбы. В библиотеке была открыта выставка под названием “Искусство в книгах” с экспонатами воспитанников школы искусств Бердзора. Директор библиотеки Соня Геворгян, приветствуя присутствующих, подчеркнула роль книги как спутника культуры, искусства. Она отметила, что человечество испокон веков связано с письменностью и книгой, и они всегда сопровождают его. И сегодня книга - близкий друг человека, верный консультант и неразлучный спутник. Каким бы привлекательным не был бы компьютер, все равно он книгой не станет. Поэтому очень важно, что школьники пользуются библиотекой, читают книги. Любовь нашего народа к книге исходит из глубины веков, армянская книга также прошла через множество бед. Также была отмечена роль библиотек и библиотекарей. Соня Геворгян выразила благодарность преподавательнице школы искусств Бердзора (директор А. Суджоян) за то, что она с радостью откликнулась и работала со своими воспитанниками для этого мероприятия, и они вместе отметили День книги.

Работы воспитанников отделения изобразительных искусств символизировали книгу, все на примере средневековой армянской миниатюры. После осмотра выставки состоялось обсуждение произведений Вардгеса Петросяна.

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