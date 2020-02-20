Пропаганда ненависти ведется не властями, а в адрес властей: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению с Петросом Казаряном коснулся судебной системы, нагорно-карабахского конфликта и повышения качества жизни после революции. Как сообщает Арменпресс, в представленном анонсе интервью премьер-министр отмечает, что правительство хочет независимой судебной власти.

На вопрос, пойдет ли правительство на сокращения, премьер-министр сказал: «В условиях демократии, при легитимных властях не может быть суперпремьерской системы».

В то же время глава правительства подчеркнул, что в настоящее время пропаганда ненависти ведется не властями, а в адрес властей.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Никол Пашинян сказал: «Если будет предложение по столь же эффективному инструменту безопасности, пусть это предложение будет сформулировано, армянский народ рассмотрит».

На вопрос, улучшилась ли жизнь людей после революции, Никол Пашинян сказал: «Я приведу вам пример. Что мог бы делать гражданин Республики Армения за 50 евро три года назад? Теперь он может поехать в Рим и вернуться».

Интервью премьер-министра будет транслироваться в 22:00.