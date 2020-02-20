ЦБ Армении в этом году купил 47,8 млн долларов: премьер

Центральный банк Армении 20 февраля купил 10 миллионов долларов. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

«Объем купленных в этом году долларов составил 47,8 миллиона долларов», - отметил премьер.