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ЦБ Армении в этом году купил 47,8 млн долларов: премьер

ЦБ Армении в этом году купил 47,8 млн долларов: премьер

Центральный банк Армении 20 февраля купил 10 миллионов долларов. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

«Объем купленных в этом году долларов составил 47,8 миллиона долларов», - отметил премьер.




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БелТА


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