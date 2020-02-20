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Си Цзиньпин назвал борьбу с коронавирусом приоритетом правительства

Си Цзиньпин назвал борьбу с коронавирусом приоритетом правительства

Китай уверен в победе над эпидемией коронавируса, однако властям следует проанализировать полученный опыт и усовершенствовать национальную систему управления чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Борьба с эпидемией нового типа коронавируса в настоящий момент является главным приоритетом китайского правительства. Благодаря усилиям многочисленных медицинских работников и всего многонационального китайского народа в эпидемической ситуации уже начали появляться положительные изменения", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.

 




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БелТА


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