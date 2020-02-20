The Weekend представил заглавный трек из нового альбома

Канадский певец The Weekend (Эйбел Тесфайе) представил в сети заглавный трек After hours из нового одноименного альбома.

Музыкант поет о девушке, с которой у него, по всей видимости, не сложились отношения. И теперь он очень сожалеет об этом.

"Где ты сейчас, когда я ты мне так нужна?

Я бы отдал все, чтобы ты была рядом".

Известно, что в трек-лист войдет 14 композиций, в том числе Heartless ("Бессердечная"), которая возглавила Billboard Hot 100, и Blinding Lights, покорившая музыкальные чарты в Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видео к этим песням тоже стали успешными. Так, клип на Heartless набрал на YouTube более 45 миллионов просмотров, а видео к Blinding Lights посмотрели 72 миллиона раз.

Предыдущий альбом The Weekend "Starboy" был представлен в 2016 году. В 2018 году за эту работу певец получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший современный урбан-альбом".

Выход пластинки After hours запланирован на 20 марта. Предзаказ уже доступен.