Вспышка коронавируса вызвала всплеск скачивания игр и других приложений в КНР

С начала вспышки нового коронавируса пользователи смартфонов в Китае загрузили рекордное количество игр и других приложений, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитиков AppAnnie.

За неделю, начавшуюся со 2 февраля, в магазине Apple Store в Китае скачали большее 222 млн приложений. Среднее число скачиваний приложений в неделю за две первые недели февраля подскочило на 40% по сравнению со средним показателем за весь 2019 год,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Оба временных периода совпадают с ускорением распространения эпидемии вирусной инфекции, вызываемой новым типом коронавируса.

"В этом году количество скачиваний продолжило расти после того, как закончились выходные по случаю Нового года по Лунному календарю", - отмечают аналитики AppAnnie. Обычно этот показатель начинает резко снижаться, когда заканчиваются праздники.

Одновременно эксперты зафиксировали существенный рост скачиваний обучающих приложений в феврале в связи с распространением коронавируса. Образовательные учреждения во многих крупных китайских городах остаются закрытыми, и маловероятно, что занятия возобновятся в ближайшие недели.