Нетаньяху заявил о планах строительства 2,2 тыс. единиц жилья в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал в четверг планы строительства 2,2 тыс. квартир и домов на одну семью в еврейском поселении Хар-Хома в Восточном Иерусалиме.

"Сегодня я объявляю о создании нового квартала в районе Хар-Хома, где мы построим 2,2 тыс. жилых единиц. Это добавит около 12 тыс. жителей, а население Хар-Хома достигнет 50 тыс. человек. Это как город средних размеров в Израиле, только в этом районе", - распространила высказывания премьера его канцелярия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что заявление Нетаньяху последовало всего лишь через два дня после того, как правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), специализирующаяся на мониторинге израильской поселенческой деятельности, сообщила, что Израиль приступил к первичному планированию нового поселения на 9 тыс. квартир и домов на одну семью на территории аэропорта Атарот в Восточном Иерусалиме.

Если план будет осуществлен, в Восточном Иерусалиме "появится первое поселение, построенное после 1997 года, когда правительство Нетаньяху (который также возглавлял кабинет в период с 1996 по 1999 год - прим. ТАСС) основало поселение Хар-Хома", - отмечается в заявлении правозащитников, распространенном 18 февраля. В организации охарактеризовали этот шаг израильских властей как "намерение нанести еще один смертельный удар по перспективам урегулирования конфликта на основе создания двух государств".