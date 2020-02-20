В Британии ввели в обращение банкноту с портретом художника Тернера

Новая банкнота из синтетических полимеров номиналом в £20 ($25,9), на которой изображен британский художник Уильям Тернер (1775-1851 годы), введена в четверг в обращение в Великобритании. Она заменила купюру с изображением английского экономиста и публициста Адама Смита, сообщил Банк Англии, выполняющий функции британского центробанка.

Новая банкнота стала третьей, изготовленной в Соединенном Королевстве из прочных полимеров, вслед за 5-фунтовой (2016 год) с портретом Уинстона Черчилля (1874-1965 годы) и 10-фунтовой (2017 год) с изображением писательницы Джейн Остин (1775-1817 годы). "Изготовление из полимеров купюры в £20 - важный шаг вперед в борьбе с подделкой денежных знаков", - заявила главный кассир Банка Англии Сара Джон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В обращении сейчас продолжают находиться около 2 млрд купюр номиналом £20 на хлопчатобумажной основе. Новый денежный знак, согласно сообщению центробанка, - самый защищенный из когда-либо выпускавшихся Банком Англии, с двухцветной полиграфической фольгой и голограммой.