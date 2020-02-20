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Пять граждан Турции погибли в результате нападения в Ханау

Пять граждан Турции погибли в результате нападения в Ханау

По меньшей мере пять граждан Турции стали жертвой стрельбы в германском городе Ханау.

Об этом сообщил в четверг посол Турции в ФРГ Али Кемаль Айдын в эфире телеканала NTV.

"В ходе вооруженного нападения в Ханау погибли пять турецких граждан", - сказал дипломат,

сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ночь на 20 февраля 43-летний гражданин Германии Тобиас Р. открыл стрельбу в двух кальянных, в результате которой погибли девять человек. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек - самого стрелка и его матери.

 

 




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БелТА


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