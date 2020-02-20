“Амунди”: шесть лет в Армении

Для эффективного управления и увеличения финансовых средств многие в мире и особенно в Европе предпочитают французскую компанию “Амунди”. Это одна из самых успешных компаний в мире, которая по своим показателям, имеющимся активам и количеству клиентов доказала свою надежность и прозрачность.

Армяно-французские дружественные отношения и внедряемая в стране инновационная система привлекли эту компанию в Армению. В результате, “Амунди” совместно с АКБА-Кредит Агриколь банком в 2013 г. основала компанию “Амунди-АКБА Ассет Менеджмент”.

Компания “Амунди-АКБА Ассет Менеджмент” пока занимается управлением пенсионными фондами. Основная причина ее прихода в Армению - накопительная пенсионная система, которая интересна и инновационна. Интересна, потому что она содержит социальную составляющую, она позволяет работникам Армении планировать свою будущую пенсию посредством управления активами. Конечно, в 30 лет кажется, что еще рано думать о пенсии, поскольку впереди еще много времени, но мы можем видеть ряд сложностей в тех странах, которые ничего не предприняли для решения пенсионных проблем. Отсюда можно сделать вывод: лучше планировать собственную пенсию. Кроме того, эта система позволяет работникам Армении экономить на долгосрочных условиях. И, наконец, система позволяет пенсионным фондам инвестировать в экономику Армении, а инвестиции в экономику страны предполагают создание новых рабочих мест”, - отмечает заместитель генерального исполнительного директора компании “Амунди” Бернар де Витт.

Компания “Амунди-АКБА Ассет Менеджмент” контролируется Центральным банком Армении.