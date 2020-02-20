Названы способные уничтожить человечество АПЛ

В мире существуют пять типов действующих или проектируемых атомных подводных лодок (АПЛ), которые способны уничтожить человечество или приблизить его к концу света, пишет The National Interest.

Американский журнал напоминает, что в разгар холодной войны американская субмарина типа Ohio была способна «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за полчаса». Другой грозной субмариной называется американская перспективная АПЛ типа Columbia, строительство которой должно начаться в 2020 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Далее журнал упоминает АПЛ проекта 955A «Борей-А», являющуюся «самой тихой российской подводной лодкой с баллистическими ракетами» (Р-30 «Булава-30), субмарину проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенную баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева», и подлодку проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами 3М-14 комплекса «Калибр>.