В Иране зафиксировано 5 случаев заражения новым коронавирусом: на КПП Мегри усилен контроль
Эпидемиологическая ситуация в Китае в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) все еще напряжена.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Минздрава Армении, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 19 февраля текущего года в Китае зарегистрировано 74 280 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 2006 из которых со смертельным исходом. За пределами Китая в 25 странах зарегистрировано 924 подтвержденных случая (3 смертельных случая). По данным ВОЗ, во всем мире подтверждено 75 204 случая новой коронавирусной инфекции.
Согласн информации, опубликованной на китайском сайте в 09:05 20.02.2020, зарегистрировано 74675 подтвержденных случаев, 2121 из которых со смертельным исходом. В тяжелом состоянии находятся 11864 человека, выздоровели – 16192.
Как во всем мире, так и в Республике Армения продолжаются работы по предотвращению новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Работы осуществляются на всех государственных пограничных пропускных пунктах, проводятся лабораторные исследования. Все прибывшие из Китая люди находятся под медицинским наблюдением, а те, у кого бывает даже невысокая температура, госпитализируются и проводятся все исследования.
По состоянию на 15:00 20 февраля результаты проведенных исследований (в том числе и лабораторных) были отрицательными.
Что касается случаев, зафиксированных в Исламской Республике Иран (ИРИ), то следует отметить, что Минздрав немедленно связался как с армянским посольством в ИРИ, так и с Министерством здравоохранения ИРИ. В результате выяснилось, что зарегистрировано 5 случаев (в городе Ком - 4 случая, 2 из которых со смертельным исходом, и 1 случай в городе Арак).
Инспекционному органу здравоохранения и труда было предложено усилить контроль на КПП “Мегри” для обеспечения стабильной эпидемиологической ситуации в республике.
НЕОБХОДИМЫЕ СОВЕТЫ, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ
- При планировании международных поездок учитывать эпидемиологическую ситуацию в данной стране
- Избегать контакта с пациентами с респираторными инфекциями
- Использовать индивидуальные защитные средства (маски)Мыть руки, приходя домой и перед приемом пищи
- При наличии симптомов гриппа обращаться к врачу, не заниматься самолечением
- Если вы находитесь в Китае, избегайте или исключайте посещения рынков продуктов животного происхождения (особенно морепродуктов), используйте только качественно приготовленную пищу, бутилированную воду, не посещайте зоопарки и не участвуйте в культурных мероприятиях, в которых участвуют животные
- Если вы вернулись из Китая и у вас есть симптомы, характерные для заболеваний гриппом, обратитесь за медицинской помощью, указав о путешествии.