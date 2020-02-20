В Иране зафиксировано 5 случаев заражения новым коронавирусом: на КПП Мегри усилен контроль

Эпидемиологическая ситуация в Китае в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) все еще напряжена.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Минздрава Армении, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 19 февраля текущего года в Китае зарегистрировано 74 280 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 2006 из которых со смертельным исходом. За пределами Китая в 25 странах зарегистрировано 924 подтвержденных случая (3 смертельных случая). По данным ВОЗ, во всем мире подтверждено 75 204 случая новой коронавирусной инфекции.

Согласн информации, опубликованной на китайском сайте в 09:05 20.02.2020, зарегистрировано 74675 подтвержденных случаев, 2121 из которых со смертельным исходом. В тяжелом состоянии находятся 11864 человека, выздоровели – 16192.

Как во всем мире, так и в Республике Армения продолжаются работы по предотвращению новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Работы осуществляются на всех государственных пограничных пропускных пунктах, проводятся лабораторные исследования. Все прибывшие из Китая люди находятся под медицинским наблюдением, а те, у кого бывает даже невысокая температура, госпитализируются и проводятся все исследования.

По состоянию на 15:00 20 февраля результаты проведенных исследований (в том числе и лабораторных) были отрицательными.

Что касается случаев, зафиксированных в Исламской Республике Иран (ИРИ), то следует отметить, что Минздрав немедленно связался как с армянским посольством в ИРИ, так и с Министерством здравоохранения ИРИ. В результате выяснилось, что зарегистрировано 5 случаев (в городе Ком - 4 случая, 2 из которых со смертельным исходом, и 1 случай в городе Арак).

Инспекционному органу здравоохранения и труда было предложено усилить контроль на КПП “Мегри” для обеспечения стабильной эпидемиологической ситуации в республике.

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