МИД Арцаха распространил заявление в связи с Днем возрождения

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление по случаю Дня возрождения Арцаха. «Арменпресс» представляет обращение МИД Республики Арцах.

“32 года назад, 20 февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области 20-го созыва принял решение обратиться в Верховный совет Азербайджанской ССР и Армянской ССР с предложением рассмотреть вопрос о переводе НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.

Это историческое решение положило начало новому этапу национально-освободительной борьбы армян Арцаха - Карабахскому движению. Это было действительно демократическое движение, это была борьба во имя гражданских прав, национальной идентичности, экономического равноправия и достойной жизни. Карабахское движение с самого начала носило мирный характер и олицетворяло стремление народа Арцаха реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение на основе существующих правовых механизмов.

В ответ на законное требование армян Арцаха Баку отказался от политического диалога и организовал кровавые преступления в отношении армянского населения Азербайджанской ССР. Пытаясь путем насилия запугать арцахцев, азербайджанские власти предприняли этнические чистки в Сумгаите, Баку и в других армянонаселенных городах Азербайджана, а также в населенных пунктах Северного Арцаха, которые впоследствии переросли в широкомасштабную военную агрессию против мирного населения Арцаха.

Однако армяне Арцаха объединились и сумели в навязанной им войне защитить право свободной жизни на своей исторической родине и создать независимую государственность - Республику Арцах, имея за спиной поддержку всего армянства.

Сегодня Арцах уверенно движется по выбранному им пути, последовательно развивая государственность, основанную на демократических ценностях, как важнейшую гарантию свободы и безопасности своего народа”.