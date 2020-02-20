Айк Саркисян отказался давать показания

15:43, 20 Փետրվար, 2020

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян продолжается судебное заседание по делу племянника третьего президента Армении Сержа Саркисяна Айка Саркисяна.

Как сообщает «Арменпресс», Айк Саркисян воспользовался своим процессуальным правом и отказался давать показания. Суд огласил предварительные показания Айка Саркисяна.

Айк Саркисян обвиняется в попытке убийства, совершенном 11 лет назад и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Ему предъявлено обвинение по признакам части 1 статьи 34-104 (попытка убийства) и части 1 статьи 235 (приобретение и хранение оружия и боеприпасов).

10 сентября 2018 года суд удовлетворил ходатайство адвоката Айка Саркисяна и принял решение признать залог в отношении Саркисяна допустимым. После выплаты залога в 50 млн драмов Саркисян был освобожден из-под стражи.