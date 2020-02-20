В Гегаркуникской области построят 5 новых школ

В текущем году в Гегаркуникской области будут построены 5 новых школ.

На пресс-конференции в зале «Арменпресс» губернатор Гнел Саносян отметил, что школы на 100 учеников будут построены в населенных пунктах Джил, Шатджрек и Лернаовит.

“У нас серьезные проблемы со школами. Большая часть школ республики построена в 1960 - 80-х годах и в основном они могут перенести землетрясения мощностью 7 баллов. Сейчас в сейсмическом плане есть серьезные проблемы. Следующий вопрос в том, что долгие годы многие школы не обслуживались, текущий ремонт не производился, и сейчас такая ситуация, что в некоторых случаях выгоднее построить новую школу”, - сказал Гнел Саносян.

По его словам, в школах, имеющих сейсмические проблемы, они не могут урегулировать вопросы отопления. Многие школы отапливаются печками. Губернатор отметил, что в 57 школах нет централизованных систем отопления.