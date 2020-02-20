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Заместитель председателя СК Армении встретился с родственниками погибшего военнослужащего А. Асряна

Заместитель председателя СК Армении встретился с родственниками погибшего военнослужащего А. Асряна

Заместитель председателя Следственного комитета РА, начальник главного военного следственного управления Артак Кркяшарян в Степанакерте встретился с родственниками погибшего 14 февраля 2020 года лейтенанта Айка Асряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Во время встречи были обсуждены следственные и процессуальные действия по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Асряна.

 Родные Асряна представили свои опасения и замечания по поводу инцидента.

А.Кркяшарян заверил последних, что со стороны органа предварительного следствия будут расследованы все обстоятельства, имеющие существенное значение по уголовному делу и давшие правопреемникам потерпевшего поводы для беспокойства.




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БелТА


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