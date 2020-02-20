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Трамп назвал позором утрату культурной идентичности Европы из-за мигрантов

Трамп назвал позором утрату культурной идентичности Европы из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение более миллиона мигрантов из чужих культур навсегда изменило Европу в худшую сторону, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе - это позор. Я думаю, что это изменило ткань Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру", - сказал президент США в интервью британскому изданию The Sun.

Трамп при этом заявил, что очень любит страны Европы. "Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать - из Шотландии", - отметил президент США.

 




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БелТА


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