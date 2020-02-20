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Гроссмейстер Арман Микаелян уступает лидеру Пражского турнира пол-очка

Гроссмейстер Арман Микаелян уступает лидеру Пражского турнира пол-очка

Гроссмейстер Арман Микаелян продолжает выступления на международном турнире в Праге.

Как передает «Арменпресс», гроссмейстер Арман Микаелян одержал победы в 5-ом и 6-ом турах международного турнира шахматам в Праге. После сыгранных туров Микаелян набрал 5 очков и отстает от двух лидеров на пол-очка.

В рамках международного шахматного фестиваля в Праге проводится 13 турниров: 10 региональных, 1 открытый турнир, а также быстрые и молниеносные турниры. В главном турнире фестиваля “Masters” принимают участие 10 известных гроссмейстеров.

В открытом турнире участвуют 248 шахматистов из 35 стран.




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БелТА


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