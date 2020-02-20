Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций "вырезать", "копировать", "вставить", скончался в США в возрасте 74 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает интернет-портал Yahoo.

Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций "вырезать", "копировать", "вставить". Кроме того, в это время, как отмечает портал Gizmodo, в центре были разработаны, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.