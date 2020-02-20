Умер бывший главный анестезиолог СССР Армен Бунятян

Руководитель отдела анестезиологии и реанимации Российского центра науки и хирургии им. Петровского, бывший главный анестезиолог СССР, академик Российской академии наук (РАН) Армен Бунятян умер на 90-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщила пресс-служба центра.

"Вчера в возрасте 89 лет ушел из жизни Армен Бунятян – главный анестезиолог СССР, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, член Королевского колледжа анестезиологов Англии, член факультета анестезиологии Королевского колледжа хирургов Ирландии, член-корреспондент национального общества анестезиологов Германии, член-корреспондент Общества по лечению критических состояний США", - говорится в сообщении.

Как отметили в центре, Бунятян был одним из первых, кто стал внедрять в анестезиологию современные технологии – например, он является одним из основателей направления компьютерно-мониторных технологий в анестезиологии-реаниматологии и системы безопасности больных во время операций. Кроме тогО, Бунятян – автор 15 книг, 7 изобретений и свыше 600 печатных научных трудов, которые посвящены самому широкому кругу проблем анестезиологии, интенсивной терапии критических состояний и искусственного кровообращения.

Похороны академика состоятся 21 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, уточнила пресс-служба.