Генеральный прокурор Армении встретился с командованием Армии обороны

Находящийся в Арцахе в рамках сотрудничества двух армянских республик Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 20 февраля провел рабочую встречу с командованием Армии обороны, командирами соединений и воинских частей и представителями военно-правоохранительных органов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Были обсуждены вопросы, касающиеся недавних чрезвычайных случаев в Вооруженных силах и укрепления дисциплины в войсках.