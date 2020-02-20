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Генеральный прокурор Армении встретился с командованием Армии обороны

Генеральный прокурор Армении встретился с командованием Армии обороны

Находящийся в Арцахе в рамках сотрудничества двух армянских республик Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 20 февраля провел рабочую встречу с командованием Армии обороны, командирами соединений и воинских частей и представителями военно-правоохранительных органов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Были обсуждены вопросы, касающиеся недавних чрезвычайных случаев в Вооруженных силах и укрепления дисциплины в войсках.




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БелТА


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