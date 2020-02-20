Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Правительство Армении выделит олимпийским чемпионам по 20 млн драмов

Правительство Армении выделит олимпийским чемпионам по 20 млн драмов

Спортсмены, занявшие первое место на Олимпийских играх, получат от государства по 20 млн драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

“По итогам Олимпийских игр армянские спортсмены, занимающие первое место, будут получать по 20 млн драмов, занявшие второе место - по 15 млн драмов, а занявшие третье место - по 10 млн драмов. Увеличится размер пожизненной пенсии этих спортсменов. В частности, для чемпионов мира эта цифра составит 100 тысяч драмов вместо нынешних 55 тысяч. Пенсия олимпийских чемпионов также удвоится и составит 200 тысяч драмов”, - сказал министр.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации