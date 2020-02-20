На награждение 10 лучших спортсменов года выделено 50 млн драмов
Правительство Армении Министерству образования, науки, культуры и спорта выделило 50 млн драмов для награждения 10 лучших спортсменов года.
Как передает «Арменпресс», министр образования и науки Араик Арутюнян отметил, что конкурс проводился в прошлом году. “Ранее победителям конкурса не выдавались поощрительные вознаграждения. В результате совместного обсуждения было принято решение каждому из 10 лучших спортсменов выдать по 5 млн драмов. Это очень четкое послание к сфере профессионального спорта, особенно в олимпийском году, что государство уделяет большое внимание спортивным результатам. Мы уже решили, что ежегодно в нашем бюджете будет эта сумма, и мы будем награждать 10 лучших спортсменов”, - сказал министр, представив этих 10 спортсменов.
Артур Алексанян - греко-римская борьба
Рубен Алексанян - тяжелая атлетика
Артур Аветисян - гимнастика
Оганес Бачков - бокс
Славик Гаспарян - греко-римская борьба
Тигран Киракосян - самбо
Арсен Арутюнян - вольная борьба
Симон Мартиросян - тяжелая атлетика
Гор Минасян - тяжелая атлетика
Акоп Мкртчян - тяжелая атлетика
Награждение состоится завтра, 21 февраля.