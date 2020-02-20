На награждение 10 лучших спортсменов года выделено 50 млн драмов

Правительство Армении Министерству образования, науки, культуры и спорта выделило 50 млн драмов для награждения 10 лучших спортсменов года.

Как передает «Арменпресс», министр образования и науки Араик Арутюнян отметил, что конкурс проводился в прошлом году. “Ранее победителям конкурса не выдавались поощрительные вознаграждения. В результате совместного обсуждения было принято решение каждому из 10 лучших спортсменов выдать по 5 млн драмов. Это очень четкое послание к сфере профессионального спорта, особенно в олимпийском году, что государство уделяет большое внимание спортивным результатам. Мы уже решили, что ежегодно в нашем бюджете будет эта сумма, и мы будем награждать 10 лучших спортсменов”, - сказал министр, представив этих 10 спортсменов.

Артур Алексанян - греко-римская борьба

Рубен Алексанян - тяжелая атлетика

Артур Аветисян - гимнастика

Оганес Бачков - бокс

Славик Гаспарян - греко-римская борьба

Тигран Киракосян - самбо

Арсен Арутюнян - вольная борьба

Симон Мартиросян - тяжелая атлетика

Гор Минасян - тяжелая атлетика

Акоп Мкртчян - тяжелая атлетика

Награждение состоится завтра, 21 февраля.