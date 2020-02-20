Мэр южнокорейского Тэгу призвал 2,5 млн горожан не покидать дома из-за коронавируса

Мэр южнокорейского города Тэгу призвал 2,5 млн жителей города не покидать дома и таким образом сдержать распространение коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

С таким призывом мэр Квон Ен Чжин выступил в телеобращении к жителям Тэгу. В этом городе, а также в близлежащих населенных пунктах за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Он также призвал жителей города носить медицинские маски даже внутри помещений.

Кроме того, мэр города обратился к южнокорейскому руководству за срочной помощью в связи со вспышкой вируса.

По данным корейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, 28 из 35 человек, у которых выявили заражение, посетили то же самое религиозное учреждение, что и 61-летняя женщина, заболевшая ранее.

Тэгу расположен в 300 километрах к юго-востоку от Сеула.

В четверг общее число заразившихся вирусом в Южной Корее возросло до 82 человек.