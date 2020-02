Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

Журналист Кевин Фрешуотер опубликовал в сети видео из своего онлайн-шоу, в котором просит случайных прохожих завершить строчку из какой-нибудь известной песни. Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Журналист попросил британку спеть фрагмент заглавной песни из фильма "Звезда родилась" прямо в подземном переходе. Она сначала смутилась, но потом продемонстрировала мощный и красивый вокал.

В итоге этот ролик набрал более 11 миллионов просмотров в социальной сети и тысячи лайков.

Позже СМИ выяснили, что участницей онлайн-шоу оказалась Шарлотта Обери — профессиональная певица и автор песен.

Как правило, она исполняет композиции в самых разных жанрах, начиная от джазовых и заканчивая каверами песен современных поп-музыкантов, в том числе Рианны и Бейонсе.

