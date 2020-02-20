На проведение референдума будет выделено 3,447 млрд драмов

Правительство выделит 3 млрд 447 млн драмов на проведение референдума 5 апреля. Как сообщает «Арменпресс», министр финансов Атом Джанджугазян отметил, что из этой суммы 2 млрд 553 млн драмов будут выделены Центральной избирательной комиссии, 660 млн драмов - для онлайн-трансляции с избирательных участков, 234 млн - полиции для уведомления граждан. Джанджугазян отметил, что 80% этой суммы будет распределено членам избирательной комиссии в качестве зарплаты.

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании коснулся обвинений в том, что нецелесообразно тратить столько средств. Никол Пашинян отметил, что выделенная сумма вновь поступит в экономику, добавив, что на свободное волеизъявление народа должна быть потрачена сумма, а спекуляции неуместны.