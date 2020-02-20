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"Мулан" первым из диснеевских ремейков получил рейтинг 13+

"Мулан" первым из диснеевских ремейков получил рейтинг 13+

Экранизация "Мулан" стала первым диснеевским ремейком классических мультфильмов, получившим рейтинг 13+ из-за сцен сражений. Как передает Арменпресс, об этом сообщает THR.

Американская ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association of America) присвоила ленте рейтинг PG-13, то есть ее содержание считается неприемлемым для детей младше 13 лет. Последним из диснеевских проектов такой рейтинг получали "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (2017).

Судя по трейлерам, новая версия китайской легенды о девушке, которая вместо престарелого отца вступает в ряды армии, ближе к эпической фантазии на военную тему, чем к мюзиклу, как большинство оригинальных мультфильмов.

Опыт последних лет показывает, что картины 13+ зачастую пользуются популярностью и у семейной аудитории. Такой же рейтинг у фильмов о Гарри Поттере.




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БелТА


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