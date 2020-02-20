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Правительство поощряет программы по энергосбережению, реализуемые при содействии ЕС

Правительство поощряет программы по энергосбережению, реализуемые при содействии ЕС

Содействие ЕС энергосбережению Армении будет направлено на обнуление процентных ставок по кредитам. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Мгер Григорян, добавив, что эта сумма составляет 17 млн евро.

“Эти 17 млн евро будут грантами по кредитам, то есть будет микс. Предположим, будут предложены кредиты с целью энергосбережения, процентная ставка которых будет по существу нулевой. Речь идет о розничных кредитах. 17 млн евро - серьезная сумма, и может дать эффект обнуления процентной ставки в размере 100 млн евро”, - сказал вице-премьер.

Как сообщает «Арменпресс», в свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что у людей будет возможность привлечь кредитные средства для того, чтобы сделать свой дом энергосберегающим, а грант будет использован для обнуления процентов по кредиту. В проектах энергосбережения есть и компоненты наружной облицовки зданий. То есть замена ламп – первый компонент, замена окон -второй компонент, замена облицовки многоквартирного дома - третий компонент. Это можно использовать для того, чтобы наши населенные пункты стали  красочнее”, - сказал премьер-министр, подчеркнув, что они будут рассматривать также и вопрос отопления пеллетами, что применяется во многих европейских странах. То есть для отопления квартиры не используется ни газ, ни электричество, а используются брикеты, о производстве которых мы уже говорили”, - заметил он.

Премьер-министр также добавил: “Сегодня мы все тратим X суммы на отопление и охлаждение наших домов. Эта сумма может быть снижена, если мы сделаем серьезные инвестиции в энергосбережение. Говоря образно, если мы тратим на отопление квартиры 1000 драмов, в случае инвестирования в энергосбережение мы потратим, скажем, 700 драмов, и, например, подорожание энергоносителей не окажет серьезного влияния на расходы нашей семьи”, - сказал премьер.

Полный текст на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1005622.html




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