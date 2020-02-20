Правительство поощряет программы по энергосбережению, реализуемые при содействии ЕС

Содействие ЕС энергосбережению Армении будет направлено на обнуление процентных ставок по кредитам. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Мгер Григорян, добавив, что эта сумма составляет 17 млн евро.

“Эти 17 млн евро будут грантами по кредитам, то есть будет микс. Предположим, будут предложены кредиты с целью энергосбережения, процентная ставка которых будет по существу нулевой. Речь идет о розничных кредитах. 17 млн евро - серьезная сумма, и может дать эффект обнуления процентной ставки в размере 100 млн евро”, - сказал вице-премьер.

Как сообщает «Арменпресс», в свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что у людей будет возможность привлечь кредитные средства для того, чтобы сделать свой дом энергосберегающим, а грант будет использован для обнуления процентов по кредиту. В проектах энергосбережения есть и компоненты наружной облицовки зданий. То есть замена ламп – первый компонент, замена окон -второй компонент, замена облицовки многоквартирного дома - третий компонент. Это можно использовать для того, чтобы наши населенные пункты стали красочнее”, - сказал премьер-министр, подчеркнув, что они будут рассматривать также и вопрос отопления пеллетами, что применяется во многих европейских странах. То есть для отопления квартиры не используется ни газ, ни электричество, а используются брикеты, о производстве которых мы уже говорили”, - заметил он.

Премьер-министр также добавил: “Сегодня мы все тратим X суммы на отопление и охлаждение наших домов. Эта сумма может быть снижена, если мы сделаем серьезные инвестиции в энергосбережение. Говоря образно, если мы тратим на отопление квартиры 1000 драмов, в случае инвестирования в энергосбережение мы потратим, скажем, 700 драмов, и, например, подорожание энергоносителей не окажет серьезного влияния на расходы нашей семьи”, - сказал премьер.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1005622.html