Известные особняки бывших высокопоставленных чиновников полностью незаконны: Никол Пашинян

В сельских населенных пунктах дома строятся без какого-либо архитектурного проекта - 4 стены, крыша, лестница, и этим все заканчивается. Как сообщает «Арменпресс», oб этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян и отметил, что любое строительство должно осуществляться с разрешения.

Никол Пашинян коснулся также и вопроса строительства в Ереване незаконных особняков бывшими высокопоставленными чиновниками. “Выясняется, что в Ереване есть замки, которые от начала до конца строились незаконно. Например, известные особняки ряда бывших высокопоставленных чиновников полностью являются незаконными постройками. Те же высокопоставленные чиновники приложили усилия, чтобы принять законодательство о легализации незаконных построек, чтобы не было незаконных строений, и, к примеру, сегодня мэрия Еревана не имела бы иного варианта, кроме как узаконить эти строения.

Самые известные люди строили дома невообразимых размеров, например, в районе Монумента, а сейчас говорят, что их дома незаконны, по закону вы обязаны их легализовать. Мэр Еревана говорит, что все юристы подтвеврждают, что мы обязаны их легализовать”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян поручил министру юстиции Рустаму Бадасяну обсудить этот вопрос с мэром Еревана и найти решения.

Министр, в свою очередь, отметил, что решения есть. Это отметил также и руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.