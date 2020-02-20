Заседание Совета попечителей ЕГУ не состоялось из-за отсутствия кворума

Заседание Совета попечителей Ереванского государственного университета, созванное 20 февраля, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ЕГУ.

В предлагаемую повестку дня заседания были включены отчет ректора о проделанной работе по основным направлениям деятельности Фонда “Ереванский государственный университет’ на 2018 - 2019 учебный год и отчет о деятельности фонда в 2016 - 2020 годах, подтверждение выполнения работ, предусмотренных стратегической программой развития Фонда “Ереванский государственный университет” на 2018 - 2019 учебный год.

Кроме того, в предлагаемую повестку дня был включен также отчет о выполнении доходов и расходов Фонда “Ереванский государственный университет” на 2019 год (январь - декабрь).

Напомним, что согласно уставу Фонда “Ереванский государственный университет”, заседание Совета попечителей правомочно, если в нем участвует более половины членов Совета.

Председатель студсовета ЕГУ Давид Апоян сказал, что отсутствие студентов-членов - знак протеста, направленного на сокращение числа студентов-членов в Совете управления проектом Закона РА “О высшем образовании и науке”.

“Я физически присутствую, но не подписал, не подтвердив свое присутствие. Мы хотим вновь обратить внимание правительства на то обстоятельство, что участие студентов очень важно в управлении вузом, и резкое сокращение их числа наносит прямой удар по автономии вуза”, - сказал Давид Апоян и отметил, что в ближайшее время в знак протеста будут предприняты и другие шаги.

Давид Апоян подчеркнул, что протест студентов не направлен против конкретной личности и попросил прощения у присутствующих на заседании членов.

Председатель Совета попечителей ЕГУ Геворг Мурадян выразил свое мнение по поводу жалобы, назвав ее неэффективной и посчитав заседание закрытым.