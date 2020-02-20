Telcell Wallet занимает первое место в категории “Финансы”

По данным аналитической платформы “Similarweb” Telcell Wallet уже несколько месяцев подряд занимает первое место в категории “Финансы”. Это не единственное достижение компании “Telcell”. Как сообщает «Арменпресс», Telcell Wallet в топ-10 самых загружаемых приложений в Армении в AppStore и PlayStore за последние несколько месяцев, уступая лишь таким гигантам как Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp и Viber. Для сравнения отметим, что в рейтинговом списке другие финансовые приложения Армении занимают 22-е и 66-е места.

Генеральный директор компании Арам Азатян сообщил, что, по данным за четвертый квартал прошлого года, число пользователей Telcell Wallet в 2019 году превысило 3 миллиона человек, по сравнению с тем же показателем на конец сентября удвоилось. По словам Азатяна, этих достижений компания добилась в результате реализации широкомасштабной маркетинговой политики и скоординированной работы. “Такой показатель роста числа пользователей Telcell Wallet обязывает нас и, конечно, воодушевляет. Это также свидетельствует о том, что интерес к сделкам с электронными деньгами в обществе значительно возрос. В этом году Telcell продолжит совершенствовать свои услуги. Будут инновации во благо наших клиентов”, - сказал А. Азатян.

Отметим, что мобильное приложение Telcell Wallet помогает клиентам осуществлять платежи за более чем 400 услуг, а также осуществлять онлайн денежные переводы, в том числе с карты на карту, своевременно получать денежные переводы, а скоро и кредиты. Кроме того, благодаря применению технологии SCAN & PAY можно производить платежи за покупки в разных торговых точках, используя остаток заявки и прилагаемую банковскую карту.