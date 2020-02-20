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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России. Как передает Арменпресс, об этом пишет в четверг журнал Forbes. По версии издания, ее состояние достигло $1,4 млрд.

Таким образом, Бакальчук обогнала бессменного лидера списка прошлых лет Елену Батурину, состояние которой составляет $1,2 млрд.

Отмечается, что новая оценка состояния Бакальчук стала следствием изменений, произошедших с ее основным активом - интернет-магазином Wildberries. По данным журнала, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Как пишет Forbes, впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние оценивалось в $600 млн. Через год оно выросло почти вдвое, что позволило ей занять второе место после Батуриной.

 

 

 




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БелТА


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