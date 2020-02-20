Участники теледебатов раскритиковали Блумберга, сравнив его с Трампом

Претенденты в кандидаты на пост президента США от Демократической партии за первые 10 минут теледебатов, проходящих в среду в Лас-Вегасе (штат Невада), 10 раз обрушивались с нападками на миллиардера Майкла Блумберга, сравнив его с республиканцем Дональдом Трампом и упрекнув в стремлении деньгами проложить себе дорогу в Белый дом. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания NBC, ведущая прямую трансляцию дебатов.

"Демократы не победят [на президентских выборах] при наличии кандидата, который скрывал налоговые декларации, оскорблял женщин и поддерживал такие расистские методы, как задержание и обыск [без постановления суда]", - сказала сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. "Демократы подвергают себя огромной угрозе, если они заменят одного миллиардера другим", - подытожила сенатор.

Эту постановку вопроса поддержала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, которая приветствовала дебют Блумберга в теледебатах (впервые за 12 лет), тут же раскритиковав его за желание убедить остальных претендентов выйти из гонки, чтобы убрать с дороги главного соперника среди демократов - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. "Я считаю, что нам нужен кто-то иной, а не второй Дональд Трамп", - заметила Клобушар.

Схожие выпады в адрес миллиардера сделали экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж и бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года, израсходовав на агитацию в СМИ уже более $385 млн. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает $64 млрд.