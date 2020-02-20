На исполнение решения ЕСПЧ по делу “Аганян и другие против Армении” выделено 242 000 евро

По решению правительства Армении для выполнения требований решения Европейского суда по правам человека от 5 декабря 2019 года по делу “Аганян и другие против Армении” из резервного фонда правительства, предусмотренного государственным бюджетом Армении на 2020 год, аппарату премьер-министра Армении будет выделено 242 000 евро для компенсации 22 заявителям (каждому по 11 000 евро).

Как передает «Арменпресс», одним из основных условий исполнения решения является выплата справедливых финансовых компенсаций, установленных Европейским судом по правам человека за нарушение прав заявителей.

Согласно решению Европейского суда по правам человека от 5 декабря 2019 года по делу “Аганян и другие против Армении”, Республика Армения обязана в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу выплатить заявителям по 11 000 (одиннадцать тысяч)евро, в общей сложности 242 000 (двести сорок две тысячи) евро в драмах Республики Армения, эквивалентных данной сумме. Решение Европейского суда по правам человека по указанному делу вступило в законную силу 5 декабря 2019 года. Последний срок выплаты предусмотренной решением суммы компенсации - 5 марта 2020 года.