Сколько стоят услуги оскандалившейся в свое время Бренды Шаффер?

Наблюдатели со стажем были порядком удивлены, когда на днях в азербайджанских СМИ всплыло имя американо-израильского исследователя, профессора Джорджтаунского университета Бренды Шаффер. Дамочка, чья научная, деловая и персональная репутация оказалась сильно подмоченной в 2014 году после публикаций в ряде авторитетных изданий, решила вновь подать голос в защиту Баку. По всей вероятности, Шаффер показалось, что скандал вокруг ее имени забыт и можно вновь попытаться заработать деньги на лоббинге интересов Азербайджана.

В частности, она решила выразить отношение к заявлению премьер-министра Армении, сделанному на днях в ходе Мюнхенской конференции. «Никол Пашинян, вы заявляете на Мюнхенской конференции по безопасности, что Нагорный Карабах — это отдельный от Армении субъект. Почему тогда ваш сын проходит воинскую службу в Нагорном Карабахе?», — гневно вопрошает Шаффер. Можно было бы, конечно, последовать ее «прокурорскому» тону и ограничиться вопросом того же свойства: «Каким именно боком профессора Джорджтаунского университета касается вопрос места службы главы армянского правительства»? Ведь объяснять подобным деятелям, измеряющим все исключительно приправленными черной икрой долларами, что есть такие понятия, как Отечество, родная земля и желание ее защитить, бессмысленно – не поймут. Либо сделают вид, что не поняли.

Тем не менее, стоит напомнить и читателям, и самому профессору события пятилетней давности, когда Бренда Шаффер была уличена рядом американских изданий и ученых в недобросовестности, подлоге и преднамеренном сокрытии фактов. А связаны были эти факты с ее отнюдь не бескорыстной дружбой с Азербайджаном, ибо миссис Шаффер внезапно начала усиленно рекламировать диктаторский режим Алиева в качестве основного партнера Запада и ключевого игрока в сфере энергобезопасности Европы. Причем делала она это и завуалированно, и вполне открыто. Словно не замечая, что ее восхваления идут категорически вразрез с единодушным мнением международного сообщества о диктаторской сути бакинского режима.

Ну и что с того, спросит читатель? У Азербайджана множество таких лоббистов, которые готовы в обмен на определенную мзду заявить все, что угодно – вплоть до объявления Ильхама Алиева мессией. Случай с Шаффер, однако, имеет одну особенность: публикуя свои «научные» изыскания, она старательно забывала указать, что преподает в Азербайджанской дипломатической академии, а главное - является советником "по стратегическим вопросам" при президенте Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Ровнаге Абдуллаеве. В итоге ее репутация как серьезного и объективного ученого была сильно подорвана скандалом, разразившимся в американской прессе после очередной оды в адрес Ильхама Алиева.

Так, в сокрытии фактов, доказывающих тесные связи Шаффер с Баку, профессора уличили в статье на сайте радио «Свобода», опубликованной 18 сентября 2014 года. Автор писал, что, хотя Шаффер и подписала контракт, обязывающий ее сообщать о реальном или потенциальном конфликте интересов, она позволяет себе публиковать материалы, касающиеся событий в регионе Южного Кавказа, не указывая при этом на свои особые связи с Азербайджаном. В качестве доказательства редакция приложила ее визитку с логотипом ГНКАР и соответствующей записью.

Спустя еще несколько дней в блоге другого известного американского издания, The Huffington post, появилась еще одна статья, которая буквально уничтожила советницу Абдуллаева. Под красноречивым заголовком "Манипуляции внешней политикой США в прессе стали систематическими, предупреждает эксперт" автор писал о донорах в американских СМИ и связанных с этими манипуляциями, приводя в качестве примера именно Бренду Шаффер. В статье отмечается, что в течение ряда лет она опубликовала более 20 статей в крупных американских изданиях, всячески рекламируя Азербайджан, при этом читателям ни одного из СМИ не было сообщено, что Шаффер работает советником президента ГНКАР. Издание добавляет, что профессор скрыла эти связи и тогда, когда давала рекомендации Конгрессу, не сообщив, что является советником в азербайджанской госкомпании и преподает в дипломатической академии этой страны.

Примеров подобных публикаций, разоблачивших скрытый лоббизм Бренды Шаффер в пользу Азербайджана, можно привести еще немало. Отметим один примечательный факт: 30 сентября того же года журналист радио "Свобода" Роберт Коалсон сообщил, что студент Бренды Шаффер редактирует ее страницу в Википедии. Цель изменений - удалить ссылки на разразившийся вокруг ее имени скандал.

Данная нелицеприятная для Шаффер и ее спонсоров из Баку история случилась, повторимся, в 2014 году, то есть пять с половиной лет назад. Все эти годы осрамившаяся в научных кругах и растерявшая былой авторитет дамочка молчала, затаившись и не подавая голоса. Теперь вдруг она вновь пискнула из своей норки, внезапно озаботившись причинами того, почему сын премьера Армении служит в Арцахе.

По всей вероятности, лишившись щедрых подачек из Азербайджана, несостоявшийся лоббист диктаторского режима решила вновь предложить свои услуги бакинской пропагандистской машине… Как отреагируют на этот пробный писк в Баку (хотя, возможно, условия нового «сотрудничества» уже обговорены) – нас, признаться, мало волнует. Одно ясно: напрочь подмоченная репутация проштрафившегося и оскандалившегося ученого обрушивает цену на услуги Бренды Шаффер вплоть до уровня рядовой блудницы от науки. Остается предположить, что дела ее настолько плохи, что она согласна и на крохи с бакинского «стола».