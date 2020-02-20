Как в Азербайджане “добывают” международных наблюдателей: немецкие наблюдатели

9 февраля 2020 г. в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы. Как и следовало ожидать, победу на выборах одержала партия “Новый Азербайджан”, руководимая президентом Ильхамом Алиевым, получившая за счет многочисленных фальсификаций и нарушений большинство голосов (72 мандата). Этот факт зафиксировали оппозиционные СМИ и деятели, а также международные наблюдатели.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ на пресс-конференции и в предварительном заключении по выборам констатировали, что выборы не соответствуют европейским демократическим стандартам и проводились с нарушениями.

Однако, провластные и государственные СМИ Азербайджана “не заметили” многочисленные заявления и видеоматериалы, фиксирующие факт фальсификаций выборов, опубликовав вместо этого лишь мнения и комментарии “провластных” международных наблюдателей.

Среди международных наблюдателей, выступавших с угодными властям комментариями, были члены немецкой партии “Альтернатива Германии” (AFD), баварского Ландтага Ули Хэнкель (Uli Henkel) и Ульрих Зингер (Ulrich Singer). Азербайджанские СМИ опубликовали отклики отмеченных деятелей на “идеальные, прозрачные и демократические” выборы, акцентируя на их авторстве немецкого депутата, тем самым пытаясь сделать эти слова более весомыми.

Примечательно, что вышеуказанные лица официально не были аккредитованы в качестве наблюдателей ОБСЕ или ПАСЕ для осуществления наблюдательской миссии. У. Хенкель объявил немецкой национальной телерадиокомпании “Bayerischer Rundfunk” (BR), что вместе со своим коллегой Ульрихом Зингером наблюдательскую миссию они осуществляли по приглашению и финансированию Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Они не представили партию AfD или ее фракцию.

Положительные комментарии “индивидуальных наблюдателей” по поводу выборов вызвали критику и недовольство депутатов Бундестага от партии AfD Пауля Виктора Подолы (Paul Viktor Podola) и Кристофа Ноймана (Christoph Neumann), а также и других членов AfD.

11 февраля с. г. Подола заявил, что “олигархия, коррупция и давление на оппозицию в Азербайджане продолжают оставаться доминирующими”. “Все это воочию мы увидели в воскресенье”, - сказал он.

В. Подола отметил ряд зафиксированных им нарушений при проведении наблюдательской миссии. По его словам, больше всего фальсификаций зафиксировано на избирательном участке в Баку, после закрытия которого никто не считал голосов. Глава избирательной комиссии обосновал это, что “он сам когда захочет, сможет подсчитывать”. По словам В. Подолы, “об этом бездействии они сообщили ОБСЕ”.

"Выборы были фарсом. Я никогда не видел подобных наблюдательских миссий ни в одной стране в течение двух лет. Как и ожидалось, на выборах победили кандидаты от партии президента Алиева. Выборы в Азербайджане ни в коем случае не были правильными, прозрачными и справедливыми”,- заявил В. Подола.

Недовольство заявлениями У. Хенкеля выразила также глава фракции AfD в баварском ландтаге Катрин Эбнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner). По ее словам, “заявления о свободных выборах были сюрпризом для фракции” и “не были согласованы с фракцией”.

Примечательно, что У. Хенкель, разъясняя критику коллег, сказал BR, что “все наблюдения лишь частичны” и что он не исключает возможности манипуляций, которые он не смог заметить”.

Действия “индивидуальных наблюдателей” AfD назвал “жалкими, болезненными и опасными” депутат от Социал-демократической партии Германии (SPD) Франк Швабе (Frank Schwabe), также осуществлявший наблюдательскую миссию в Баку.

Авторитетное немецкое СМИ Tagesschau, а также вышеупомянутая BR, наряду с избирательными нарушениями в ходе парламентских выборов в Азербайджане и положительными комментариями международных наблюдателей, подчеркивают, что Азербайджан печально известен своей лоббистской работой, обеспечивая дорогостоящие подарки или путешествия для политических деятелей США и Европы. В качестве примера упоминаются депутат бундестага, член правящего Христианско-демократического союза (CDU) Карин Штренц и бывший депутат Христианско-социального союза (CSU) Эдуард Линтнер.

Отмеченные заявления показывают, что власти Азербайджана заранее пытались обеспечить положительную реакцию международных наблюдателей, приглашая представителей из разных стран. На примере И. Зингера и У. Хенкеля видно, что в числе международных наблюдателей, положительно откликнувшихся на выборы, были лица, представившие себя “индивидуальными наблюдателями”, не будучи аккредитованными международными структурами.

Среди наблюдателей, выступивших с положительными и угодными властям комментариями относительно выборов в проправительственных азербайджанских СМИ, были и давно известные своей проазербайджанской позицией лица, а также лица, работающие в других странах на финансировании Азербайджана (например, бакинский еврей, руководитель бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле Арье Гут и другие).

Гоар Григорян